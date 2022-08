Eestlased valivad praami hinnatõusu tõttu saarte asemel välismaa

Praamide hinnatõus mõjutab siseturismi. Foto: Liis Treimann

Suursaartele reisinud välisturistide arv juulis kasvas 3,4% eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Siseturism on aga raugemas, sest praamihinnad on tõusnud ja inimesed eelistavad minna välismaale. Tähelepanelikud kaasmaalased on saartel märganud, et turistide seas kuuleb palju saksa keelt, mida varem pole nii rohkelt kuulda olnud.

Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge ütles, et külastajate arv võib kokkuvõttes tulla veidi suurem kui eelmisel aastal. Erinevus on see, et võrreldes rekordilise eelmise aasta juuliga on sel suvel turistid kolme kuu peale rohkem laiali valgunud.

