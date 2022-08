Väikeettevõtjad ägavad energiakriisis: „Hirmus tõdeda, et me ei saa midagi säästa“

Väikeettevõtja Irina Oja räägib, et väikeettevõtjaid räsivad nii kõrged energiahinnad kui tooraine kallinemine. Foto: Porgandipomm

Väikeettevõtjad loodavad, et riik tuleb kolossaalselt kasvanud energiakulude katmiseks appi, ent annavad endale aru, et halvimal juhul tuleb uksed sulgeda.

„Loomulikult me tunneme elektri kallinemise mõju. See on põhiline, mis teeb praegu muret kõigile väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning veelgi enam toitlustussektorile,“ ütleb Narvas populaarsete kohvikute Bro ja Bublik omanik Olesja Ignatjeva.

