Seisvad põlevkivijaamad ja vähesed ühendused toovad homme elektri hinnalae 4000 eurot

Eesti Energia elektrijaam Narva lähistel. Foto: Andras Kralla

Homme õhtul maksab Eestis elektri börsihind vahemikus kuuest seitsmeni 4000 eurot, mis tähendab, et turul pole lihtsalt piisavaid tootjaid, et tarbimist katta, ning kätte jõuab elektri hinnalagi.

Nord Pool Eesti esindaja Ingrid Arus ütles, et 4000eurone elektri tunnihind tekib siis, kui turule on tehtud pakkumisi vähem, kui sealt on soovitud osta. “Kui pakkumiskõverad ja ostusoovi kõverad ei ristu, siis sellel tunnil on maksimumhind ning Euroopas on see kokku lepitud 4000 eurot megavatt-tunni kohta.”

