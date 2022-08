Rootsi plaanib toetada kodusid ja ettevõtteid võrdselt miljarditega

Rootsis tuleks toetusraha ülekandetasude lisatulust. Foto: Andras Kralla

Energia ja kõrged elektri hinnad on domineerinud Rootsi valimiskampaanias ja eile tuli valitsus välja oma programmiga, kus 30 miljardit Rootsi krooni läheks kodumajapidamistele ja sama palju ettevõtetele kaitseks suurte elektrikulude vastu, kirjutab Dagens Industri.

"Energiasektoris on meil midagi, mis meenutab peaaegu sõjamajandust," ütles Rootsi peaminister Magdalena Andersson. "Rootsi rahvas peaks tundma end kindlalt, et me toetame kodumajapidamisi ja ettevõtteid, eriti neid, kes on kõige rohkem pihta saanud."

