Minister tahab ettevõtjate toetusega välja tulla paari nädala jooksul

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. Foto: Andras Kralla

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Kristjan Järvan ütles, et ettevõtjatele kõrge elektri hinna kompenseerimise teema on põletav ning ta loodab siiralt, et vastav otsus tuleb paari nädala jooksul.

Kõikide ettevõtjate aitamiseks ministri sõnul raha aga ei ole ning seda ei toeta ka koalitsiooni maailmavaade, mistõttu peavad ettevõtjate toetused olema seetõttu sihitud ning ministri enda eelistus on toetada energiamahukate ettevõtete tegevust lühiajaliselt üle surmakuristiku.

