Ärimees Priit Kotkas madistab erakondade rahastamise järelevalve komisjoniga

Ärimees Priit Kotkas lubab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni vastu kohtusse minna. Foto: Priit Simson/Ekspress Meedia/Scanpix

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon esitas ärimees Priit Kotka valimisliidule Harku Liit sunniraha 500 eurot, kuna valimisliit pole esitanud viimaste valimiste kampaaniaaruannet. Priit Kotka arvates on komisjoni otsus väiklane ja Harku valla opositsioonipoliitiku Liisa Oviiri kius, Oviiri sõnul aga Kotkas lihtsalt jonnib.

Täpsemalt on Liisa Oviir nii Harku valla volikogus opositsioonis kui ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees, mistõttu pole Kotka sõnul määratud sunniraha muud kui vaid munitsipaalpoliitika jätk. „Kui midagi on väiklast, siis see on just see," ütles Maiasmoka kaubamärgi loonud ärimees.

