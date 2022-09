Teedeehituse rahastamine kuivab kokku, tuhandeid inimesi ähvardab töö kaotus

Teedeehituses on rasked ajad. Foto: Liis Treimann

Riik plaanib teedeehitusse suunata järgmistel aastatel nii vähe raha, et koondamistest mööda minna on ettevõtjate sõnul võimatu.

Teedefirma Trev-2 juht Sven Pertens ütles, et kui tavapäraselt suunatakse teedeehitusse 100 ja enam miljonit, siis selle summa vähenemine poole, isegi kahe kolmandiku võrra on valus. Kui arvestada, et ka ehitushinnad on 20–25% tõusnud, siis ehitatav maht väheneb Pertensi sõnul praeguse seisuga lähiaastail isegi 25%ni sellest, kui palju varem ehitati.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev