Ukraina neljas regioonis algasid libareferendumid

Luhanskis, Donetskis, Hersonis ja Zaporižžja ehk Vene jõudude kontrolli all olevad Ukraina piirkonda valmistuvad reedel korraldama referendumeid Venemaaga ühinemise üle. Ukrainlased ise ütlevad, et need libahääletused midagi ei muuda.

