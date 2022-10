Tippjuhtide koolitaja Jüri Ratasest: siin ei aita enam tantsusaated ka

Professor ja koolitaja Mare Pork Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Tänaseks on Jüri Ratas ennast lõplikult maha mänginud ja ei aita need tantsusaated tõenäoliselt ka, rääkis professor ja koolitaja Mare Pork uues raadiosaates „Äripäeva juhtimiskool“.

Eelmise majanduskriisi ajal oli Porgi sõnul näha, milline juhi käitumine on edukas. „Edasi-tagasi otsustamine mõjub töötajatele halvasti ja sellest paistab välja ebakindlus,“ märkis Pork. Samuti ei tohiks ükski juht muutuda koolitaja sõnul pahuraks – see on üks halva juhi tunnusmärk.

