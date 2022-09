Uudised

Ragnar Sass Saksamaa iduettevõtetele: Ukraina vajab teid

Tehnoloogiaettevõtte Pipedrive kaasasutaja Ragnar Sass astus eile Münchenis 5000 investori ja ettevõtja ette Ukraina sõjaväe vormis, mille ta sai Ukrainast kingituseks. Kollases Eesti e-residentsuse juht Lauri Haav. Foto: Felix Buske

Eesti ükssarviku Pipedrive kaasasutaja Ragnar Sass saabus Münchenis toimuvale iduettevõtluse festivalile Bits&Pretzels otse Ukrainast ning kutsus ka Saksa ükssarvikute loojaid üles sõjas riiki aitama.

„Pole kahtlust, et Ukraina võidab, aga selle jaoks on vaja palju rohkem toetust kogu Euroopa ja eriti Saksamaa poolt. Me ei tohi unustada, et Ukraina võitleb kogu Euroopa eest,“ rõhutas Sass festivalil, kus osales üle 5000 inimese. Ta saabus sündmusele kõnet pidama otse Kiievist, kuhu viis Ukraina sõjaväele annetuseks mõeldud maastureid. Tema osalusel Ukrainasse toimetatud kokku 101 maasturit, mis on aidanud üle 50 üksuse, edastas pressiteade.

