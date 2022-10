Matkaautode äri kasvas plahvatuslikult

Rakveres matkaautode rentimise ja müügiga tegeleva OÜ Kindle omanikud Karmo Aros (vasakul) ja Martin Tommula. Foto on tehtud 2017. aastal Äripäeva kiiresti kasvavate ettevõtete Gaselli TOP tarbeks. 2009. aastast tõsisemalt matkaautode äriga tegelenud Kindle on tegevusajaloo jooksul paistnud silma kiire kasvuga.

Rakveres matkaautode rentimise ja müügiga tegeleva OÜ Kindle omanikud Karmo Aros (vasakul) ja Martin Tommula. Foto on tehtud 2017. aastal Äripäeva kiiresti kasvavate ettevõtete Gaselli TOP tarbeks. 2009. aastast tõsisemalt matkaautode äriga tegelenud Kindle on tegevusajaloo jooksul paistnud silma kiire kasvuga. Foto: Väinu Rozental

Koroonaaeg ja selle järelelainetus on plahvatuslikult kasvatanud matkaautode äri, seda nii renti kui ka müüki, ütles Rakveres matkaautosid rentiva, hooldava ja müüva Kindle OÜ omanik Martin Tommula.

„Koroonaaeg on meie ärile väga hästi mõjunud, nõudlus on väga suur, sest üha rohkem inimesi soovivad puhkuseks rentida matkaauto,“ rääkis Tommula Lääne-Virumaa Uudistele . Tema sõnul on hüppeliselt kasvanud ka matkaautode ostmine nii uuena kui ka järelturult.