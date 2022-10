Kallas: Eesti gaasitarbimine kukkus viielt teravatt-tunnilt kolme poolele

Peaminister Kaja Kallas Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et Eesti saab sel talvel gaasiga hakkama, kuna meil on piisav varu. Keskkonnaminister Madis Kallas selgitas, miks ei teatud varem, et nõndanimetatud valge gaasilaev läheb Soome.

Kallas rõhutas, et Eesti on sellel talvel gaasiga varustatud. "Oleme loonud Eesti riigile gaasivaru ja meil on erinevaid võimalusi gaasi veel saada," sõnas peaminister. Ta tõi välja, et gaasi saame Soome minevalt LNG laevalt, Klaipedast ja Lätist.

