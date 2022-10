Artikkel

Miljoneid võlgu jäänud ühistu liikmed ahastuses: mis seadused need on?

Pikk saba Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu esimesele võlausaldajate koosolekule. Foto: Andras Kralla

Katastroofiga lõpetanud ehk 18 miljonit hoiustajatele võlgu jäänud Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu esimesel võlausaldajate koosolekul kõlas palju küsimusi – rahalisa vajanud hoiustajad seisavad ootamatult silmitsi võõra juuramaailmaga.

Millise tundega lahkus saalist kohtunik Fred Fisker? „Kurb tunne on. Minu ema on samas vanuses nagu enamik inimesi saalis,“ sõnas Fisker. „Mul on siiralt kurb tunne, et asi on üldse nii kaugele jõudnud, et inimesed peavad lepingust tulenevaid õigusi sedasi kaitsma ja nad sellisesse olukorda on sattunud.“

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev