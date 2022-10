Vene energiast lahti rebimiseks tuleb mobiliseerida miljardeid eurosid

Börsitoimetuse juht: turu langust ette näinud kaupleja jutust kumab pullituru meeleolusid

Börsitoimetuse juht Juhan Lang tõdes, et aasta alguses turgude langust ette näinud kaupleja Alexander Elderi viimase aja väljaütlemistest on jäänud kõlama, et on aeg otsida investeerimisvõimalusi, kuna pulliturg ei pruugi enam kaugel olla.

