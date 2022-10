Artikkel

Pesudisainer Kriss Soonik-Käärmann: tihti on mu pangakonto täiesti tühi

Moelooja Kriss Soonik-Käärmann rääkis Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", kuidas ettevõtja elu võib olla sageli üksik ja raske, sest otsuseid tuleb teha üksinda. Foto: Andras Kralla

Avastan tihti, et mu pangakonto on jälle tühi ja ma pole viitsinud sellega tegeleda – enda unustamine on ettevõtja elus tavaline, rääkis omanimelise pesubrändi tootja Kriss Soonik-Käärmann saates “Edukad naised”.

Soonik-Käärmann jagas Äripäeva raadiole antud intervjuus avameelselt, kuidas ta on aastaid maadelnud introvertsusega ja kui keeruline on tema jaoks olnud mugavustsoonist väljumine.

