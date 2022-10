Uudised

Äripäev

Pronksi tänava remondihankel on takkajärgi tingimuste muutmise kahtlus

Kuna tegemist on lõiguga, kus tuleb välja vahetada palju maa-aluseid tehnovõrke, siis võtab ehitus enda alla kogu sõidutee laiuse, ütles abilinnapea Vladimir Svet, hanketingimuste järgi pidi 1+1 sõidurida siiski kasutamiseks avatuks jääma Foto: Liis Treimann

Linnarahvas meelepaha ja linnapeas imestust tekitanud Pronksi tänava sulgemine remondi ajaks on vastuolus remondihanke tingimustega ning tekitab konkurentidele mulje, et mingeid tingimusi on saanud takkajärgi ja tasahilju muuta.

Tallinna Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine kestab aasta, seal rajatakse sõiduteest eraldatud jalgrattateed ning jalakäijatele vahepeatust võimaldavad haljastustaskud. Lisaks rajatakse mõlemale tänavale rohkem haljastust. Ning juba septembri lõpus hoiatas abilinnapea Vladimir Svet, et tänavad suletakse ehituse ajaks autoliiklusele.

