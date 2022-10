Käo ja Hanschmidt maksudest: ärge torkige toimivat asja

NG Investeeringute juhatuse esimees Jüri Käo. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Ettevõtjad on maksukoormuse tõstmise vastu ja mingit vajadust maksudebatti pidada ei näe, leiavad ettevõtjad ja Eesti Tööandjate keskliidu volikogu aseesimehed Jüri Käo ja Ain Hanschmidt. Küll on majanduses rida teemasid, mis just sellist arutelu ja julgeid otsuseid vajaksid.

USA mõttekoda Tax Foundation on aastaid järjest valinud Eesti maksusüsteemi maailma parimaks ja see kõneleb ettevõtjaile nii konkurentsivõimest kui atraktiivsusest. “Ärge torkige toimivat asja,“ rõhutas Käo, kelle sõnul paistavad debatisoovi tagant poliitikute lisaraha leidmise soovi kõrvad. “Maksud laekuvad enam kui 15% rohkem kui plaanitud. On mõttetu hakata sellist süsteemi muutma, kus me oleme maailma parimad,“ lisas Hanschmidt.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev