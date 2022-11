Uudised

Äripäev

Eesti Panga teaduspreemia sai fondijuhtide oskamatust näitav töö

Eesti Pank annab Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemiaid välja 20. korda. Foto: Raul Mee

Eesti Panga tänavuse teaduspreemia doktoritöö kategoorias pälvis Triinu Tapver oma uurimusega investeerimisfondide tootlikkusest Kesk- ja Ida-Euroopas, mis selgitas välja, et aktiivselt juhitud fondide väiksem tootlus tuli eelkõige fondijuhtide vähestest oskustest, teatas keskpank.

Triinu Tapver (TalTech) käsitles oma teadusartiklis „Õnne ja oskuste roll globaalsete investeerimisfondide tootlikkuse puhul Kesk- ja Ida-Euroopas“ („Luck and skill in the performance of global equity funds in Central and Eastern Europe“) investeerimisfondide tootlikkust aastatel 2005–2019. Ta otsis vastuseid sellele, kas aktiivselt juhitud fondid pakuvad teistsugust tootlikkust võrreldes passiivsete fondidega ning kas see on seotud fondijuhtide oskuste või õnnega, kirjutab Eesti Pank.

