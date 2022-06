Portfellihaldur näeb, et täna aktsiaindeksile mängida on selge kaotus

LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees tõi välja, et täna võitvate aktsiate osakaal S&P 500 aktsiaindeksis on väga väike ning kaotajate osakaal vastupidiselt väga suur. Foto: Liis Treimann

Suuremate aktsiaindeksite suhtes on LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees negatiivselt meelestatud, kuna täna rallivad sektorid on seal pea minimaalse osakaaluga. Investorid sellega ei nõustu ja usuvad, et laiapõhjaline indeks on jätkuvalt pikaajalise investori jaoks väga hea valik.

