Pensionifondid avaldavad, kuidas nad plaanivad turgu lüüa

II samba pensionifondid on aastaga 190 miljoni euro võrra kahanenud

Teise samba pensionifondidest on aastaga haihtunud 189,6 miljonit eurot, suurimad kaotajad on Luminori C ja B pensionifond ning Tuleva maailma võlakirjade pensionifond. Huvi kolmanda samba vastu on ekspertide hinnangul siiani tugev.