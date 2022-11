Uudised

Raadiohommikus: Rahakratt ja kuumad investeerimisideed

Kolmapäeva hommikul annab Rahakratt oma plaanidest ülevaate just Äripäeva raadios. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis on teravdatud pilgu all Tallinna börsi värskeimad tulemused: Hepsor ja PRFoods, ent ka paljulubavamad investeerimisideed kinnisvara- ja aktsiainvestorile.

Kinnisvaraarendaja Hepsori tulemusi kommenteerib otse-eetris börsifirma nõukogu esimees Andres Pärloja ning aasta erakordse 2,1 miljonise kahjumiga lõpetanud kalatootja PRFoodsi auditeeritud tulemusi ja tulevikuväljavaateid lahkame üheskoos ettevõtte juhi Indrek Kaselaga.

Enda plaanidest kinnisvara- ja aktsiaturul annab ülevaate populaarse investeermisblogi autor Rahakratt ning maailma finantsturgude suurimad ohud ja paremad võimalused kaardistab Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Saatejuht on Juhan Lang ja uudistetoimetaja Linda Eensaar.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade” Kuigi interneti turvalisuse peale iga päev ei mõelda, peaks igaüks siiski olema tähelepanelik selle osas, mida ta internetis teeb, rääkis saates TELE2 interneti teenuse äri juht Linda Marie Ormus. Suured ettevõtted on küll küberkurjategijatele mõneti magusam saak, kuid väikeettevõtteid on palju kergem ära kasutada nii, et seda ei panda suure kella külge, selgitas Ormus.

Juttu tuleb ka TELE2 uutest era- ja ärikliendi netipakettidest, kuhu on turvalisus sisse arvestatud, ning ka TELE2 eesmärkidest.

Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00-12.00 “Tark elukeskkond”. Vaatame täna tagasi sündmustele, mis toimusid energiaturul lõppeval aastal ja analüüsime neid energeetikaekspertidega.

Juttu tuleb kõrgest elektri hinnast ja sellega hakkama saamise viisidest nii kodutarbija, ettevõtja kui riigi tasandil. Samuti räägime energiaturu nõrkadest kohtadest ning tuulikutest, päikesepaneelidest ja tuumajaamadest.

Stuudios on Taltechi Targa linna tippkeskuse partnerlussuhete ja strateegia juht ning Eesti Energia nõukogu liige Einari Kisel ja Delta-E inseneribüroo juhatuse liige Marti Arak.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

12:00 – 13:00 “Äripäeva TOP” Äripäeva TOPi saade räägib seekord puidutööstuse TOPist. Stuudios on puidutööstuse TOPi seitsmenda ettevõtte, Vara Saeveski juht Tiit Nilson ning KPMG juht ja audiitor Andis Jegers. Räägime sellest, kuidas poliitika puidutööstust tapab.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13:00 – 14:00 “Ärikliendid roolis” Saade keskendub sõja mõjudele logistikas ning sellele, kuidas korraldada kaupade vedu Aasiast Euroopasse nii, et me ei peaks kokku puutuma aina enam isolatsiooni vajuva Venemaaga. Saade on inspireeritud 8. detsembril toimuvast Logistika Aastakonverentsist, mille alapealkiri on „Ümber Venemaa.“

Stuudios on ETS Logisticsi juhatuse liige, logistikajuht ja omanik, Aleksander Bankiir.

Saatejuht on Tõnu Tramm. Ärikliendi roolis saadet toetab Neste Eesti.

15:00 – 16:00 “Äripäeva raamatuklubi” James Routledge kirjutab raamatus „Vaimne tervis töökohal“, et vaimne tervis töökohal on strateegiline fookus, mis on esmatähtis ning tihedalt seotud ettevõtte ökosüsteemi iga tahuga.

Saates selgitavad vaimse tervise ettevõtte Head Taastumise Teenused asutajad Merike Maido ja Monika Rand, miks, kuidas ja kes peaks töökohtades vaimse tervise liikumist eest vedama, milline peaks olema selles juhi roll ning milliseid nippe ammutada ja parimaid praktikaid kasutusele võtta raamatust „Vaimne tervis töökohal“.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

