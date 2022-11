Riigikontroll: arstide-õdede puudus teravneb veelgi, aga otsuseid pole

Kardinalahenduse varase läbimõtlemisega käib käsikäes nii mõnigi võit

Selleks, et ei kannataks kardina või muu aknakatte disain, kasutajamugavus ega ka funktsionaalsus, on mõistlik selle tehnilisele lahendusele mõelda juba ruumi planeerides, mitte siis, kui hoone on valmis, selgub aknakatetele keskenduvast saatest "Eramaja ehitus".

