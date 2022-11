Eesti õun voolab Saaremaalt üha uutele turgudele

Sügisene õunakoorem Öun Drinksi tehase väravas. Foto: Öun Drinks / Erakogu

Täpselt kaheksa aastat tegutsenud väike Saaremaa limonaadi- ja vahujoogitootja OÜ Öun Drinks sai mullu käibeks kolmeveerand miljonit eurot ja sihib tänavu miljoni euro piiri. Äsja saadud sertifikaat võimaldab ettevõttel teha järgmise arengu- ja kasvuhüppe.

Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Ainar Sepp rääkis Äripäeva raadiole, et toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat FSSC 22000 on üldtuntud rahvusvaheline standard, mis kinnitab, et meid saavad usaldada nii partnerid kui kliendid kõikjal maailmas.

