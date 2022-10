Välispoliitika ekspert: investoril tasub Hiinat vältida

Xi Jinpingi võimutäius võib Hiina välispoliitika muuta veelgi agressiivsemaks, hindas ekspert raadios. Foto: WANG ZHAO, AFP/Scanpix

Hiinasse oma raha paigutamiseks on praegu riskid liiga suured, ütles Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Rüüt Kaljula.

“Poliitiline risk on Hiinas alati olnud, aga nüüd on lisandunud majanduslik risk. Pigem vaataks teiste turgude poole, näiteks Jaapan, Korea või Taiwan, mis on oma riigi juba lahti teinud välismaalastele. Ka Kagu-Aasia ja Lõuna-Aasia kasvavad tormiliselt,” soovitas Kaljula Äripäeva raadios.

