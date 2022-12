Energiaekspert: olen elektrikatkestusteks juba valmis

Soojusenergeetika doktor ja TalTechi õppejõud Igor Krupenski soovitab tõsiselt mõelda, kuidas hoida toasooja, kui elekter peaks järsult kaduma. Foto: dv.ee

Elektrikatkestused, mille eest valitsus hoiatab, võivad reaalsuseks saada, ütles soojusenergeetika doktor ja TalTechi õppejõud Igor Krupenski Delovõje Vedomostile.

Fakt on see, et Eesti on osa BRELL-ist – Valgevene, Venemaa, Eesti, Läti ja Leedu ühtsest elektrisüsteemist. "Kui me 2001. aastal sellesse sisenesime, oli kokkulepe, et Venemaa on vastutustundlik operaator ehk hoiab elektri ühtset sagedust kõigis viies riigis," meenutas Krupenski.

