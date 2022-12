Väikelinna kohvik toob möödasõidul reisijatele toidu otse perroonile

Tillu kohvikust saab rongile tellida nii tordilõiku, saiakesi kui ka sooja toitu. Foto: Tillu kohviku Facebook

Põlva kohvik Tillu hõikas ühismeedias välja, et nüüd saavad Elroniga sõitjad tellida rongile süüa - soojad saiakesed ja kuum kohv antakse kiirelt üle rongipeatuses ning sõit jätkub.

Kohviku perenaise Eve Veski sõnul tuli selline idee klientidelt endilt ehk nõudlus tekkis enne pakkumist. "Kui inimesed sõidavad Tartus Ilumetsa poole või suvel ka Piusale või vastupidi, siis on meie käest küsitud, et kas nii saaks, et me sõidame teist küll rongiga mööda, aga telliks ära midagi ja võtaks head-paremat rongi peale kaasa," rääkis ta.

