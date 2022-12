Telliskivist lahkuvad mitmed väikeärid. Loomelinnaku asutaja: meil läheb suurepäraselt

Telliskivi Loomelinnaku asutaja Jaanus Jussi sõnul ei ole majanduslangus loomelinnakuni jõudnud. Kuigi mitu äri on viimastel nädalatel teatanud tegevuse lõpetamisest või kolimisest, pole Jussi sõnul loomelinnakul üürnike leidmisega kunagi probleemi olnud. Foto: Eiko Kink

Telliskivi Loomelinnaku asutaja Jaanus Jussi sõnul läheb neil suurepäraselt ja see, et mitu loomelinnakus asuvat poodi on viimasel ajal teatanud tegevuse lõpetamisest või kolimisest, ei tähenda, et loomelinnakul oleks keerulised ajad.

„Murelik ma ei ole,“ ütles Juss. Näiteks oli tema sõnul raamatupood Puänt juba aastaid kehvemas seisus ja otsustas ise oma uksed sulgeda. „Toetasime neid väga palju, pikka aega ei maksnud nad üldse üüri,“ rääkis Juss. „Mulle nende ärimudel väga meeldis, aga paraku sellisel kujul see Eestis ei tööta. Inimestele meeldib selline nunnu pood, kuid ostavad oma raamatuid ikka veebist,“ märkis ta.

