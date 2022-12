Ei, see ei ole väikeäride lõpp

Jõks ja Holm lõppeva aasta riigivalitsemise kultuurist: puudu jääb sisulisest arutelust ja põhiseaduspärasusest

Õiguskultuuri vaates on aasta olnud vastuoluline. Positiivne on olnud kiirus mõningate oluliste otsuste vastuvõtmisel kvaliteedis järeleandmisi tegemata, negatiivse poole pealt on märgata kasvavat põhiseadusleigust – seadused võetakse vastu ilma analüüsimata, kas need on põhiseadusega kooskõlas, leidsid eksperdid värkes raadiosaates "Soraineni sagedus".

