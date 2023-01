Soome müüb elektrit nii et juhtmed punased, Eesti ostab

Arvi Hamburg: tuumaenergiata pole süsinikuvaba elektritootmine võimalik

Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimehe Arvi Hamburgi sõnul on selge, et Eestil on vaja elektri tootmisvõimsusi juurde ja kui me tõesti tahame süsinikuvaba energeetikat, siis ilma tuumaenergiata see võimalik pole.