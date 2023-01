Artikkel

USA tahab Vene naftatoodetele uusi sanktsioone, Eesti seniste karmistamist

Venemaale kehtestatud sanktsioonide laienemine oleks tervitatav, aga "saatan on hindades," ütleb välisminister Urmas Reinsalu. Foto: Liis Treimann

USA ja lääneriigid on saanud Vene toornaftale hinnalae seadmisest julgust ning sooviksid sarnase asja kehtestada ka rafineeritud naftatoodetele, Eesti ootab, et ka senised sanktsioonid saaks muuta karmimaks.

Üldprintsiibis on Eesti eesmärk võimalikult laiaulatuslik Venemaa tõkestamine naftatulude teenimiselt, räägib välisminister Urmas Reinsalu. „Võimalus rahvusvahelist sanktsioonide kataloogi n-ö täiendada oleks muidugi tervitatav, aga eeltingimus on see, et tegemist on sanktsioonidega, mis on ka tegelikult mõjusad.“

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev