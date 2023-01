Uudised

Äripäev

Raadiohitid: pööre Funderbeamis ja värske juhi muljed

Investeerimisplatvormi Funderbeam juht Kaidi Ruusalepp käis külas saates "Investor Toomase tund", et rääkida sealsetest muutustest ja tulevikuplaanidest. Foto: Andras Kralla

Sarnaselt eelnevatele raadiohittidele kuulati ka sel nädalal huviga investeerimise kohta. Täpsemalt seda, mis ootab ees iduinvesteeringuid Funderbeamis ja kuidas teenida lisatulu aktsiaoptsioonidega. Ent teemasid jagus veel.

Oma juhiks saamise teekonnast rääkis hittsaates Hanza Mechanicsi uus juht Liivar Kongi. Kuulatuimate saadete sekka jõudis uhiuue sarja "Äri Eestimaal" esisaade ja silmaringi avardati kuulates "Globaalset pilku", mis sel korral rääkis Valgevene väljavaadetest.

Nädala raadiohitid:

Kannapööre Funderbeamis: tavainvestor peab idufirmade rikkusest suu puhtaks pühkima

Iduinvesteeringuid ühendav investeerimisplatvormi Funderbeam tegi 2022. aasta sügisel ärimudeli muutuse, kus avalike pakkumiste asemel keskendutakse edaspidi privaatsetele rahakaasamistele, kus tavainvestoril ligipääsu ei ole.

Saates räägib platvormi asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp lahti, miks selline samm ette võeti, kuidas see mõjutab jaeinvestoreid ja potentsiaalseid rahakaasajaid, miks platvorm ise on viimastel aastatel kesiseid majandustulemusi näidanud ning millistele eesmärkidele ettevõte sel aastal keskendub.

Hanza Mechanicsi uus juht: kui pakkumise sain, tundsin, et on veel vara

Saates on külas masina- ja metallitööstuse HANZA Mechanics Balti klastri juht Liivar Kongi, kes võttis juhtimise üle täpselt kolm kuud tagasi.

Kongi räägib saates, mida ta eelmiselt juhilt Emöke Sogenbitsilt on õppinud ja millised on tema enda juhtimistõed. Saates on juttu ka tulevikuplaanidest, majanduskriisist, aga ka valitsusest ja valimistest.

Kui Venemaa kukub, võib Valgevenele silma visata hoopis Hiina

Kui Venemaa sõja kaotab ja rahvusvaheliselt areenilt sammukese tagasi astub, võib suurest naabrist sõltuv Valgevene saada päästjaks hoopis Hiina, arutles Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor Catlyn Kirna saates “Globaalne pilk”.

Hiina huvi on aga, et ta peab midagi vastu saama ja see eeldab, et Valgevene mõju peaks olema ka väljapoole tuntav, hindas Kirna.

Arutlesime saates, kuidas on Valgevene diktaatoril, samaaegselt nii kentsakana mõjuval kui äärmiselt repressiivse riigiaparaadi loonud Aljaksandr Lukašenkal õnnestunud hoida ohje juba 1994. aastast alates ning mis positsioonis on Valgevene opositsioon.

Äri Eestimaal: noored naised müüvad saage nii mis müriseb

Uue saatesarja esimeses saates käidi külas Rakvere ettevõttel Forestplus, mis tegeleb metsa- ja aiatehnika müügi ja hooldusega. Ettevõte on tegutsenud pea 9 aastat ja möödunud aastal kuulunud ka Äripäeva kiiresti kasvavate ettevõtete ehk Gaselli pingeritta.

Sarja jooksul käiakse külas erinevatel Eesti väikeettevõtetel, mis tegutsevad pealinnast väljaspool ja kus töötab vähem kui 50 inimest. Seda selleks, et tabada ettevõtjaid nende igapäevasest töökeskkonnast ja et tuua kuulajatele lähemale nende muresid ja rõõmusid.

Aktsiaoptsioonide oskusliku müügiga saab head lisatulu teenida

Tuntud investor ja blogija Taavi Ilves jagas oma strateegiat, kuidas aktsiaoptsioonidega on võimalik portfelli lisa tulu tekitada ka pikaajalisel investoril. Lisaks rääkis Ilves, miks ta usub bitcoini tulevikupotentsiaali ja kuidas krüptodega kaupleb.

Lisaks Ilvese optsioonistrateegiale tehakse saates juttu, miks on investoril niivõrd suur osakaal portfellist paigutatud finantssektorisse, miks panustab ta tehnoloogiasse ning finantsvabaduse olemusse ja kuidas investor peaks seda enda jaoks mõtestama.