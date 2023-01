Uudised

Äripäev

22. jaanuar kell 13:00 Jaga lugu:







Raadiohommikus: aasta investor, kallinev kindlustus ja kes võidab valimised

Investor Toomase konverentsil räägitakse investeerimisest ja maailmamajanduse hetkeseisust – kokkuvõtte teeb raadiohommikus börsitoimetuse juht Juhan Lang. Foto: Raul Mee

Nädala esimeses hommikuprogrammis toome kuulajani muljed ja meeleolud investor Toomase konverentsilt. Kas tuleb järsk majanduslangus või näevad investorid lähitulevikku helgemates toonides? Mida oodatakse 2023. aastalt, kuhu läheb raha, millist mõju avaldab väikeinvestorite meelsus poliitikale? Konverentsist teeb kokkuvõtte Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang.

Lisaks saame teada, kes kuulutati konverentsil aasta investoriks ning loomulikult kuuleme ka laureaadi muljeid saadud tunnustusest ning hinnangut väärtpaberiturul toimuvale ja majandusele laiemalt.

Läinud aastal tehti süngeid rekordeid. Registreeriti enam kui 38 000 liikluskindlustuse juhtumit (neist 3000 välismaal) ning rekordiline liiklusõnnetuste arv Eestis, ka inimvigastustega õnnetuste arv kasvas. Kahjude kogusumma oli samuti aegade suurim. Mis on nende arvude taga ja kui kalliks see lähebmeile maksma kindlustusvõtjatena, küsime Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse liikmelt Andres Piirsalult.

Jätkame riigikogu valimiste lähenedes ka poliitikalainel. Seekord vaatleme tähtede seisu ja erakondade valimisprogramme koos politoloogi ja ettevõtja Erik Mooraga.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". See pole mingi delikatessilugu, vaid tumemust ajaloo seik Pariisist. Prantsusmaa pealinn on ajaloos talunud väga märkimisväärseid näljahädasid ning hullematel aegadel on linnaelanikud söönud ka hobuseid, muulasid, kasse, isegi loomaaia loomi.

Kuid kord otsustati kaevata üles linna surnuaed. Mis siis sai, kuula saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu autojagamisteenusest ja sellest, mis takistab inimesel praegu isikliku auto omamise asemel kasutamast autojagamisteenust. Kas on mõtet omada autot, kui on vaja sõita vaid paari tunni jagu päevas?

Elmo on turul olnud juba 10 aastat ja selle aja jooksul arenenud märkimisväärselt. Nüüd saab Elmost tellida endale treppi sobivat marki ja värvi elektriauto. Kõigest sellest pikemalt räägivad saates Elmo juht Enn Laansoo Jr ja turundusjuht Raili Sommer. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates oleme külas mööblitööstuses Bellus ettevõtte osaniku ja juhi Rolf Relanderiga. Räägime mööblitööstuse hetkeseisust, Skandinaavia turust, ühe tehase sulgemise otsusest ja tootmisest Ukrainas.

Arutame sellegi üle, kas Eesti tööstused vajavad tuge ning millised ootused on Relanderil märtsikuistele valimistele. Saadet juhib Kristel Härma.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas metallitööstuse PlasmaPro ja kiireid kännupuure arendava Dipperfoxi esindaja Tiit Talvaru, kellega räägime kummagi ettevõtte käekäigust kriisiajal ja analüüsime praegust turuolukorda.

Talvaru räägib saates, et praegu PlasmaProl tellimusi jagub ja ta hindab metallitööstuse sektori väljavaadet pigem optimistlikuks. Veel märgib juht, et kui 2022. aasta oli Talvaru sõnul pigem "passimine ja ootamine", siis alanud aastal valmistub ta jälle investeerima. Peagi seisab ettevõttel ees näiteks uue ERP-süsteemi juurutamine. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordses saates teeme tagasivaate eelmise aasta septembri lõpus toimunud konverentsile Äriplaan 2023, kus ettevõtjad ja juhid andsid suuniseid tänavuse aasta eelarvete ja äriplaanide koostamiseks ning oluliste otsuste tegemiseks. Saates astuvad lavale Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem, e-tõendamisfirma Veriff asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas ning LHV kaasasutaja ja suuromanik Rain Lõhmus.

Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem räägib, kuidas kaitsevägi valmistus tänavuseks aastaks ning jagas oma nägemust, milline võiks olla ettevõtjate koostöö kaitseväega. Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas räägib, mis asi on ükssarvik, kuidas Veriff tegutseb ning millisena ta näeb aastat 2023. LHV suuromanik ja kaasasutaja Rain Lõhmus räägib LHV pikaaegsest äriplaanist, millisena ta näeb aastat 2023 ning miks me elame riiklike soolapuhujate ajastul.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit