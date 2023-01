Piirangud on maas, kuid Hiina turistid ei naase Euroopasse niipea

Hiina turistid Tallinnas enne koroonapandeemiat. Praegu veel sellist vaatepilti siin ei näe. Foto: Andras Kralla

COVIDi piirangute kaotamine Hiinas tuli kogu maailmale üllatusena ja turismisektor peab nüüd uue reaalsusega kohanema, kuid Hiina turistide horde pole Euroopas siiski veel näha.

40 päeva ja 400 miljonit inimest. Hiina uusaasta toob endaga kaasa nähtuse nimega chūnyùn ehk planeedi suurima inimmigratsiooni laine. Kuue nädala jooksul reisib üle veerandi Hiina rahvastikust metropolidest maapiirkondadesse, et külastada oma kodukanti. Ühtlasi on see üks väheseid puhkuseperioode, kus jõukamad hiinlased saavad endale lubada pikemat välismaareisi.

