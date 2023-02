Uudised

4. veebruar







Nädala lood. Kinnisvaramadin Tallinna kesklinnas, vaesuvad vallad ning meditsiinifirma välkpankrot

Kalevi Panorama. Foto: Andras Kralla

Äripäeva tellijaid kõnetasid sel nädalal enim lood Venemaa ärimeestest, kes võitlevad Tallinnas kinnisvaraarenduse pärast, ja lugu üleöö pankrotti läinud meditsiinifirmast.

Tuntud ärimees Juri Petrov on Tallinnas asuva Kalevi Panorama elamukompleksi ehitanud ettevõttes kõrgelt ametikohalt tagandatud ning selle kohtus vaidlustanud. Tema partner, Venemaa suurärimees Vladimir Voronin teatas, et on kaotanud Petrovi vastu usalduse.