Viis näidet: ettevõtted teevad tooteid meelega halvemaks

Apple’i esindajad väidavad, et vanad mudelid on aeglasemaks tehtud aku säästmise eesmärgil. Foto: Andras Kralla

Viimase 80 aastaga on paljud ettevõtted muutnud oma tooted meelega halvemaks, et tarbija asendaks neid kiiremini.

Ühes Saksa uuringus hinnatakse, et niinimetatud planeeritud halvenemine suurendab meie kulutusi tarbetult 6–14 protsendi võrra.

Äripäev avaldas eile Imelise Ajaloo artikli sellest, kuidas elektripirne omal ajal halvemaks muudeti, kuid huvitavaid näiteid on veel.

Nailonsukad muutusid viletsaks

1939. aastal tõi ettevõte DuPont turule nailonsukad, mis olid tugevamad ja vastupidavamad kui ükskõik millised teised sukad. Peagi palus DuPont oma keemikutel muuta nailonkiud kehvemaks, et sukad hakkaksid kiiremini jooksma ning neid saaks rohkem müüa.

Foto: ERIK LILJEROTH, NORDISKA MUSEET

Plast vähendab tööiga

Paljudes majapidamisseadmetes on kunagised metalldetailid asendatud plastdetailidega, mis purunevad hõlpsamini. Ettevõte Bosch kasutab näiteks oma kannmiksrites odavaid plastdetaile, mille asendamine maksab sama palju kui uus masin.

Foto: BLAINE MURPHY

Liim raskendab parandamist

20. sajandi lõpus hakkasid ettevõtted elektriseadmete olulisi komponente üksteisega kokku liimima. Sellisel moel ei saa üksikosi parandada või asendada ilma teisi hävitamata.

Foto: Shutterstock

Printerid seiskuvad iseenesest

Printeritööstuse ettevõtted pidid osalema mitmes kohtuprotsessis, kui selgus, et nende seadmed olid varustatud eriliste kiipidega, mis halvasid töö pärast teatud arvu paberilehtede printimist.

Foto: Shutterstock

Uuendused aeglustavad iPhone’i

Vanemad iPhone’id muutuvad tark­varauuenduste käigus aeglasemaks, et nende omanikud ostaksid uue mudeli. Apple’i esindajad aga väidavad, et vanad mudelid on aeglasemaks tehtud aku säästmise eesmärgil.

Foto: Shutterstock