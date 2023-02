Optimistlik Euroopa Komisjon: Eesti inflatsioon kukub järgmisel aastal 2 protsendile

Jätkusuutlikumad sisepõlemismootorid? Jah, see on võimalik

Kaasaegsed sisepõlemismootorid on hea näide sellest, kuidas saab muuta vanemaid tehnoloogiaid säästlikumaks. Tänased sisepõlemismootorid on tõhusamad kui kunagi varem ning tootjad näevad vaeva, et leida veelgi loodust säästvamaid lahendusi. Mootoritehnoloogia kallal on aga töötatud aastakümneid, mistõttu on suurte arenguhüpete tegemine aina keerulisem ning eesmärkide saavutamine nõuab üha moodsamaid lahendusi.

Kaasaegsed sisepõlemismootorid on hea näide sellest, kuidas saab muuta vanemaid tehnoloogiaid säästlikumaks. Tänased sisepõlemismootorid on tõhusamad kui kunagi varem ning tootjad näevad vaeva, et leida veelgi loodust säästvamaid lahendusi. Mootoritehnoloogia kallal on aga töötatud aastakümneid, mistõttu on suurte arenguhüpete tegemine aina keerulisem ning eesmärkide saavutamine nõuab üha moodsamaid lahendusi.