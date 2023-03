Uudised

Ingelinvestor: idudel läheb rahasaamine raskeks

Investor ja ettevõtja Lev Dolgatsjov. Foto: Andras Kralla

Mentor, ingelinvestor ning ettevõtja Lev Dolgatsjov ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et viimase aja pangapaanika võib tähendada, et idufirmadel läheb rahasaamine keerulisemaks.

“Riskid on suurenenud ja rahastuse kättesaamine on veelgi raskemaks muutumas,” kommenteeris ta. Siiski leidis Dolgatsjov, et mõnevõrra lihtsamini võib minna varajase staadiumi ettevõtetel, kes otsivad raha ingelinvestoritelt. “Inglid annavad raha start-upidele otse ja need summad ei ole väga suured. Need start-upid ei võta miljonite kaupa raha.”