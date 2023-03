Valitsemissektori defitsiit mullu vähenes

Eesti väiketootjad vallutavad kaugeid turge: veerand miljonit on läinud lihtsalt koolirahaks

Kümne aasta jooksul on valusaid õppetunde saadud ja veerand miljonit on läinud sisuliselt koolirahaks, rääkis jäätisepulbreid tootva Revala juht Kai Lehe. Kuid ilma selleta poleks ettevõte sugugi nii kaugel, kui nad on praegu.

