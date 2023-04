Uudised

Logistikauudised.ee

2. aprill kell 13:30 Kuula







ESITA KANDIDAAT | Konkursil selguvad parim tarneahelajuht ja parim koostööpartner

Foto: Pixabay

Algab konkurss “Parim tarneahelajuht 2023” ja “Parim koostöö tarneahelas 2023”, mille eesmärk on tunnustada tarneahelajuhte ja meeskondi nende panuse eest ettevõtete ja tarneahelate parendamises ja arendamises. Konkurssi korraldavad Äripäeva teemaveebid Tööstusuudised.ee ja Logistikauudised.ee.

„Viimased kriisiaastad ei ole meie konkursi ainus ajend, kuid sellegipoolest tasub märkida, et sel ajal on tarneahelad ja valdkonna meeskondade töö olnud täis väljakutseid ja muutusi. See on sundinud muutuma ja muutma, korraldama ja ümber tegema. See kriis on meile näidanud, et vettpidavad kokkulepped ja toimivad tarneahelad võivad kiiresti raskustesse sattuda,“ sõnas konkursi eestvedaja, Tööstusuudiste veebi juht Harro Puusild.

„Tarneahelameeskonnad on läbi tulnud tulest ja veest, nad on tõestanud, et nende roll ettevõtte toimimises on erakordselt oluline. On aeg tarneahelajuhte ja -meeskondi nende töö eest tunnustada,“ rääkis Puusild.

Vahel võib ka mõni väike arenduslugu või muudatus anda väga võimsa positiivse mõju, kuid need lood kipuvad ettevõtete seinte vahele jääma. „Kutsun üles oma ettevõtte lugudest ja muudatustest rääkima, sest see iseloomustab teid kui arenevad ettevõtet ja inspireerib ka teisi,“ sõnas Puusild.

Kuidas esitada kandidaat „Parim tarneahelajuht 2023“ kategooriasse? Mõelge oma tarneahelajuhile ja kirjutage, kuidas on ta erinevatel [ja rasketelt] aegadael märganud ja leidnud uusi võimalusi arenguks. Kuidas tema tegevus on mõjutanud ettevõte ja tarneahela konkurentsivõimet? Kui tema tegevus on konkurentsivõimet tõstnud, siis rääkige, mida ja kuidas ta tegi. Kui tema panus on tegeleda pideva parendamisega, siis kirjutage, mida ja kuidas ta tavaliselt teeb. Kui tema töö tulemusel on kukkuda ähvardanud konkurentsivõime säilitamine, siis jagage, mida ja kuidas ta selle saavutas. Mõelge, kuidas on tarneahelajuht aidanud tõsta ettevõtte ja selle tarneahela küpsust. Kui teie partnerettevõttes on tugev tarneahelajuht, siis nüüd on hea võimalus teda kiita ja konkursile esitada. Esitamiseks vajalik info Kandidaadi esitamiseks palume saata info aadressile [email protected] Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. mai. Kandidaadi nimi: Kandidaadi ettevõte ja tegevusvaldkond: Ettevõtte suurus (töötajate arv, käive): Põhjendus: Esitaja:

Ta lisas, et kui parima tarneahelajuhi näol otsitakse konkreetset persooni, siis näiteks parim koostöö võib olla kahe või enama ettevõtte, meeskonna, juhi või eksperdi vahel. „Oluline on mõelda veidi kastist välja, et üles leida lood, mis kohe alguses ei pruugi ehk meenuda.“

Konkursile võib iga ettevõte esitada enda tarneahela juhi või majasisese koostööloo, kuid loomulikult võib esitada ka partnerettevõtte – näiteks tarnija või kliendi – tarneahelajuhi või kahe ettevõtte koostöölood, märkis korraldaja.

Kuidas esitada kandidaat „Parim koostööpartner tarneahelas 2023“ kategooriasse? Selles kategoorias otsime ettevõtet – näiteks tarnijat, tootmispartnerit või klienti – kes on teinud rohkemat, kui temalt oodatakse. Otsime kedagi, kes on avatud ja omab tugevat tahet parendada tarneahelate omavahelist toimimist. Otsime kedagi, kellega koostöö on aidanud kasvatada tarneahela küpsust, vastupidavust ja konkurentsivõimet. Parima koostööpartneri tiitli võivad tuua tarnijapoolne suurepärane kliendisuhte hoidmine, erialane professionaalsus, mõne protsessi parenduse lugu, digitaliseerimislugu või midagi täiesti teistsugust. Mõelge oma ettevõtete unikaalsetele ja edasiviivatele koostöölugudele ja kiitke oma partnerit, esitades ta kandidaadina parima koostööpartneri kategoorias. Esitamiseks vajalik info Kandidaadi esitamiseks palume saata info aadressile [email protected] Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. mai. Kandidaadist partnerettevõte: Ettevõtte tegevusvaldkond: Ettevõtte suurus (töötajate arv, käive): Põhjendus: Esitaja:

„Olge loominuglised ja leidke üles need erilised teod, mis on aidanud leida uusi võimalusi tulevikuks või hoidnud tarneahelaid raskel ajal töös. Väärt ja edasiviivad teod tarneahela juhtimises väärivad kindlasti jagamist, et valdkond areneks ja muutuks küpsemaks. Märkamine motiveerib,“ rõhutas Puusild.

Parima tarneahelajuhi ja koostöö tarneahelas valib lõpuks välja žürii, kes avalikustatakse aprilli teises pooles. Mõlema kategooria kolm nominenti selguvad 10. maiks 2023.