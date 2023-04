VKG juht Ahti Asmann: uus valitsus viib meid 10 aastat tagasi

Koalitsioonileppe sõnastused on ebamäärased ja kaheti arusaadavad, rääkis Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann. Foto: Andras Kralla

Viru Keemia Grupi juhi Ahti Asmanni sõnul viiks koalitsioonileppe elluviimine põlevkivituru kümne aasta tagusesse aega, mil hindu reguleeris konkurentsiamet.

Asmann rääkis Delovõje Vedomostile, et koalitsioonileppes on sõnastused mõnel juhul ebamäärased ja kaheti arusaadavad. „Meie kindlasti jätkame oma seaduslikku tegevust ja kaevanduse arendustegevust. Tuletan meelde: Eestis on seadused, koalitsioonileping pole seadus, see on suund,” ütles VKG juht.