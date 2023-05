Devalveerimise hirmus argentiinlased võtavad pankadest hoiuseid välja

Madis Müller: väiksem, kuid veel mitte viimane intressitõus

Oleme Euroopa Keskpanga nõukogus rõhutanud, et intressimäärasid tuleb tõsta nii kaua, kuni saame olla piisavalt kindlad, et hinnatõus on mõistliku aja jooksul aeglustumas püsivalt 2% lähedale. Meile praegu teadaoleva valguses tähendab see, et eilne intressitõusuotsus ei jää viimaseks, kirjutab Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller Eesti keskpanga blogis.

