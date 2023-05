Uudised

Äripäev

16. mai kell 13:39 Kuula







Raadiohommikus: kinnisvarast, hindade tõstmisest, kaubandusest ja tülist Lätiga

Kinnisvarafirma Capital Milli üks omanikest Marko Kull suurendab osalust AvalonEstates, mis veab Tallinnas ja selle lähiümbruses arendusi. Hommikuprogrammis tuleb juttu, miks. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm pakub värske turuinfo ja päevakajaliste selgituste kõrval intervjuusid just pealkirjas kirjeldatud teemadel.

Teisipäeval äripartnerite osaluste ostust AvalonEstates teatanud Marko Kulliga räägime tehingust ja kinnisvaraturust. Ettevõtja ja koolitaja Jakob Saksalt pärime, kas on ikka õige hindu tõstvaid ettevõtjaid ahnuses ja röövimises süüdistada.

Sel nädalal värske ilme ja uute üürnikega end taas avanud Viru Keskuse juhi Gertti Kogermanniga räägime ei millestki muust kui kaubandusest ja kaubaduskettidest. Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu kirjeldab lahti ootamatult lahvatanud Eesti-Läti postisõja.

Stuudios on ajakirjanikud Meelis Mandel ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates tuleb juttu vastutustundlikust pangandusest ja sellest, mida see tähendab nii klientidele kui ettevõtte töötajatele. Samuti räägime panganduse rollist rohepöörde elluviimisel ja Nordea panusest jätkusuutlikkusse. Saates on Nordea Eesti äriarendaja Sirli Saar ja personalijuht Jaana Pedras, saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 „Kasvukursil“. Räägime ettevõtete finantsandmetest ja sellest, kuidas nende abil paremaid äriotsuseid teha. Juttu tuleb sellest, kuidas äriinfoportaalides ning internetis vabalt kättesaadava info abil äripartnerite tausta kontrollida ja mis võiks olla hoiatavateks punasteks lipukesteks, et ärisuhted katkestada.

Stuudios on Creditinfo Eesti tegevjuht Elari Tammenurm, nõustamisbüroo Grant Thornton partner ja audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper ning Grant Thornton Balticu tugiüksuse juht Diana Varik. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 „Infopankur“. Saate teemaks on andmeaudit ning stuudios on Äripäeva Infopanga müügiagendi ärisuuna juht Elis Suik ja CV-Online'i müügijuht Indrek Harjak. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 „Logistikauudised eetris“. Külas on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi värske transpordi asekantsler Sander Salmu, kes vahetult pärast ametisse asumist tänavu märtsis pidi hakkama uuesti asju pakkima, et uude loodavasse kliimaministeeriumisse ümber kolida.

Juttu tuleb sellest, kellega koos kolimine ette võetakse ning millised väljakutsed Salmut uues ametis võivad ees oodata. Saadet juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00–16.00 „Äripäeva raamatuklubi“. Damon Zahariades kirjutab oma raamatus „Lahtilaskmise kunst“, et negatiivsed mõtted ja tunded mõjutavad meie suhtumist, tervist ja suhtlemist ning takistavad püüdlemist parema poole. Et sellest lõksust pääseda, tuleb esmalt saada aru enda tunnetest ja mõtetest ning siis lasta lahti sellest, mis meid enam ei kanna.

Saates arutleb vaimse tervise spetsialist, loovterapeut ja superviisor Mari Lipp selle üle, millised võivad olla varjatud kammitsad ning miks on lahtilaskmine tõepoolest kunst ja protsess. Saame teada, mis on emotsionaalne vabadus ning mida teha siis, kui oled vihane, masendunud või elu käest sakutada saanud. Saatejuht on Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.