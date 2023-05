Financial Times: Kaja Kallas süüdistab kohalikke ettevõtjaid silmakirjalikkuses

Peaminister Kaja Kallas näeb probleemi Venemaad läbivas Lääne kaubas. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas ütles intervjuus Financial Timesile, et on pidanud kohalikke ettevõtteid sisuliselt paluma, et nad leiaksid oma moraalse kompassi ja keelduksid tehingutest, mis võimaldaksid Venemaal saada sanktsioneeritud kaupa.

Kallase sõnul käib Venemaa kaubandus Lääne sanktsioonidest mööda, meelitades Balti riikide ettevõtteid vaatamata riikide kindlale seisukohale Ukraina sõja puhul. Kallase märkused tulid pärast Financial Timesi viidet, et Balti riikidest on läbi läinud sanktsioneeritud kaupa ligikaudu 1 miljardi dollari väärtuses (umbes 920 miljonit eurot), mida peetakse osaks Moskva varikaubandusest.