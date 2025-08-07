Tagasi 07.08.25, 11:28 Tarmo Tanilas: Trumpi tollid, tehisintellekt ja turud – mida toob sügis? USA aktsiaturg on praegu nagu Ott Tänaku auto, mis sõidab väga kiiresti, aga piloot ei ole auto seadistusega rahul ning konkurentsis püsimiseks tuleb võtta üha enam riske, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.

Juuli oli finantsturgudel suve kohta üllatavalt sündmusterohke ja põnev. Investorite tähelepanu on koondunud tehnoloogiafirmade tulemustele ja USA tollimääradele.

USA ja Euroopa Liit (EL) leppisid kokku, et alates 1. augustist kehtestab USA 15% suuruse tollimaksu enamikule ELi importkaupadest. Lisaks kohustub Euroopa ostma USA-lt 750 miljardi dollari väärtuses veeldatud maagaasi, naftat ja tuumakütuseid. Kuna Euroopa ostab suure summa eest USA-lt ka relvi ja Ameerika Ühendriikide poolt Euroopasse müüdavatele kaupadele mingeid tolle ei rakendata, võib läbirääkimiste selgeks võitjaks lugeda jänkisid Donald Trumpiga eesotsas.

Finantsturgudele ei meeldi teadmatus ning Euroopa suutis vältida hullemat, eriti paljude teiste riikidega võrreldes. Nii näiteks kehtestas USA Brasiiliale 50%, Šveitsile 39% ja Kanadale 35% suurused tollid. Paremini läks Jaapanil, kes pääses 15% määraga ning lubadusega investeerida rohkem töökohtade loomisesse USAs. Samal ajal jätkuvad USA ja Hiina vahelised kaubandusläbirääkimised, kus hiinlased ootavad täiendavaid tollimäärade langetusi.

Euroopa võib olla rahul, et Trumpi kannatus Venemaa suunal hakkab katkema. Tõenäoliselt kaasnevad sellega täiendavad sanktsioonid nii Venemaale kui ka kõigile teistele riikidele, kes viimase käest energiat ostavad. Eeskätt on surve all India, kelle esialgsed 25% tollid võivad Venemaa toetamise eest saada USA-lt peagi täiendava rahanõude.

Tehisintellekt on jätkuvalt võlusõna, mis USA aktsiaturge tugevalt toetab ning kus teistel riikidel ei ole praegu suurt midagi vastu panna. USA aktsiaturud on teinud uusi tippe, kuid samal ajal vähendas Warren Buffett 11. kvartalit järjest enda portfellis olevate USA aktsiate osakaalu. Pikaajaliselt on tehisintellekt kindlasti muutmas meie elu oluliselt efektiivsemaks, kuid lühiajaliselt on selle sektori aktsiate hindades juba väga palju positiivset tulevikuootust ning suhtarvud ei ole enam soodsad.

Minu jaoks on USA aktsiaturg praegu nagu Ott Tänaku auto , mis sõidab väga kiiresti, aga piloot ei ole auto seadistusega rahul ning konkurentsis püsimiseks tuleb võtta üha enam riske. Targem on USA aktsiaturul kiirust vähendada ja piiluda rohkem teiste turgude poole.

Makropilt: veelgi etteaimamatum Trump

Kui finantsturud on juba harjunud Donald Trumpi avaliku kriitikaga Föderaalreservi presidendi Jerome Powelli rahapoliitika suunas, kes valitseva riigipea meelehärmist hoolimata pole kiirustanud intressimäärade langetamisega, siis uue ärritajana nõuab Trump tööjõustatistika büroo juhi vallandamist.