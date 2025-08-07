Tagasi 07.08.25, 11:40 Väiketootja tehisarust: oleme valmis palju investeerima, aga... Tehisaruga juba tutvust teinud väiketootjad tunnistavad, et on valmis sellesse investeerima suurelt, kuid rahakoti avamise taga on üks konks, ütlesid tööstusettevõtete Ages Partner juht Timo Mäe ja Aktaprint juht Urmas Savi.

Tööstusfirmade juhid Urmas Savi ja Timo Mäe räägivad, kuidas nad ettevõtetes tehisaru ära kasutavad ja digitaliseerivad.

Foto: Harro Puusild

Transpordikohvreid valmistav Aktaprint ja trükitööstus Ages Partner otsivad aina enam võimalusi, kuidas tehisintellekti abil muuta igapäevast tööd tõhusamaks.

Ettevõtetel on tehisaru rakendamises juba ka kogemusi, sest mõlemad on tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE abil lahendusi testinud. Aktaprint lõi tootmisprotsessi optimeerimiseks tarkvararoboti ja Ages Partnerit aitab tehisaru tellimuste põhjal tootejooniseid valmistamisega.

Ehkki praegu pole kumbki ettevõte tehisintellekti kasutamisse suur investeeringuid teinud, on mõlemad selleks tulevikus siiski valmis. “Väikeettevõtte juhina tahan alati teada, kuidas tuleb tulemus, kui selle investeeringu teen. Oleme valmis palju investeerima, aga tahame selles tulemuses olla suhteliselt kindlad,” sõnas Ages Partneri juht Timo Mäe

Mäega sama meelt on Aktaprindi juht Urmas Savi , öeldes, et valmidus investeerida on olemas, kuid raha pole väikefirmadel palju ning selle suunamist peab jälgima. “Seda, kas see tasub ära, peab väikeettevõte jälgima hoolega,” poetas ta.

Nii Savi kui ka Mäe kinnitavad, et tehisintellektile on kasutuskohti juba praegu üsna palju. “Väikseid killukesi, mida saab kasutada, on ju palju. Näiteks kasutasin ChatGPT-d hinnapakkumiste võrdlemiseks. Lasin hinnapakkumised reahaaval üle vaadata ja palusin välja tuua erinevused. Saan iga rida pakkujatega läbi rääkida ja AI annab mulle siin aega juurde,” sõnas Mäe.

“Näen seda teistmoodi. Väikeettevõtjana näen, mismoodi on AI võimeline tarkvarakoodi kirjutama. Sellest võib ühel päeval tulla lahendus, kus tehisarul saab lasta valmis teha endale vajaliku tarkvarajupi,” tõi Urmas Savi välja kasu, mida tema väikeettevõtjana hindaks.