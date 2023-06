Äriregistri uuendus tekitab andmekaitse inspektsioonis nõutust

Fikseeritud elektrihind hoiab vangis?

Eelmise aasta elektrihinnad tõusid ajalooliselt kõrgeimale tasemele, purustades kõik rekordid. Augustis oli keskmine päevahind 470 eurot megavatt-tunni kohta. Sestap on üsna mõistetav, et nii eratarbijatel kui ka ettevõtjatel tekkis hirm veelgi suurema hinnatõusu ees, mistõttu fikseeritud elektrihind tundus olevat õige otsus. Tänaseks on elektriturul olukord aga muutunud ja tollane lahendus võib nüüd tunduda vangistusena.

