Jaapani Isuzu Motors sai Venemaalt minema

Kliimakriis lõi oliiviõli hinna lakke

Oliiviõli hind on selle põhilises tootmisriigis Hispaanias tõusnud kõrgemale kui kunagi varem, kliimakriisist tingitud põudade tulemusel on saak olnud viimasel ajal nii väike, et tänavu võib oliiviõli lihtsalt otsa saada.

