Alaealised tööturul: praktilised näited, kuidas mitte ämbrisse astuda

Vanast trammist sai Narva-Jõesuus kohvik. Omanik: "Külastajate vool on tõesti lõputu!"

Narva-Jõesuu rannas on juba poolteist kuud tegutsenud vanas trammis asuv kohvik. Trammivagun oli varem Tallinnas Telliskivi kvartalis asuv baar ja kevadel ostsid selle ära Ida-Virumaa ettevõtjad, et avada oma rannakohvik. On see äri või pigem ebatavaline ja kallis hobi?

Narva-Jõesuu rannas on juba poolteist kuud tegutsenud vanas trammis asuv kohvik. Trammivagun oli varem Tallinnas Telliskivi kvartalis asuv baar ja kevadel ostsid selle ära Ida-Virumaa ettevõtjad, et avada oma rannakohvik. On see äri või pigem ebatavaline ja kallis hobi?