29. juuli







Fitch langetas Eesti riigireitingut

Reitinguagentuuri teatel võib Eesti riigireiting taas langeda, kui senine peamine põhjus süveneb. Pildil niinimetatud superministeerium, kus tegutsevad mitu ministeeriumi, sealhulgas rahandusministeerium. Foto: Andras Kralla

Reitinguagentuur Fitch langetas Eesti pikaajalise riigireitingu seniselt AA- tasemelt ühe astme võrra allapoole A+ tasemele, kuna valitsussektori võlakoormus kasvab.

Rahandusministeerium selgitas, et Fitchi otsus Eesti reitingut langetada tähendab seda, et eelarvepuudujäägi rahastamise laenu abil võib muutuda senisest kulukamaks. "Kui me ei soovi suuremaid intressimakseid, peame rohkem pingutama, et puudujääki vähendada ja võlakoormuse kasvu pidurdada," ütles rahandusminister Mart Võrklaev pressiteates.