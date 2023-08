Raadiohommikus: Nordica tulevik, Euroopat ähvardav ebaselgus ja kodumaise börsi müstiline mees

Polina Volkova: diisel või bensiin? Lao papp välja!

Igasugune ergutusmeede töötab siis, kui on selgelt näha, et ühte moodi käitumine toob tulu ja teistsugune mitte eriti. Transpordimaksu projekt liigub üldjoontes õiges suunas. Kuid ametnikud on selle väga keeruliseks teinud ja seetõttu ei tundu see siiamaani motiveeriv ja õiglane, kirjutab Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

Igasugune ergutusmeede töötab siis, kui on selgelt näha, et ühte moodi käitumine toob tulu ja teistsugune mitte eriti. Transpordimaksu projekt liigub üldjoontes õiges suunas. Kuid ametnikud on selle väga keeruliseks teinud ja seetõttu ei tundu see siiamaani motiveeriv ja õiglane, kirjutab Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.